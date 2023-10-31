В Москве 14-летняя фанатка аниме оставила родителям записку с подсказками, где искать ее тело

В Москве 14-летняя школьница, являющаяся поклонницей аниме, сбежала из дома, написав родителям страшную записку. В ней она оставила подсказки, где искать ее тело. Об этом сообщает ИА Регнум.

Как стало известно, восьмиклассница ушла от мамы с папой в ночь с 27 на 28 октября, обозначив в письме, что собирается покончить с собой. Обеспокоенные члены семьи сразу же обратились в полицию, после чего сотрудники правоохранительных органов изучили тетрадь с аниме-рисунками, в которой было сказано, что труп девочки будет на территории столицы в реке или в озере.

На данный момент поиски подростка не увенчались успехом. Известно, что у школьницы не было проблем в школе и дома. Единственное, за неделю до исчезновения она поругалась с отцом, который заметил на ее телефоне заставку с датой смерти. Мужчина изъял гаджет, но потом все-таки вернул и уладил конфликт с дочерью.

Ранее в Нефтекамске девочки-подростки поставили на колени и избили сверстницу из-за вейпа. Все происходящее записывалось на телефон, и вступиться за жертву из толпы решился только один мальчик.