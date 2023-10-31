В Свердловской области рядом с перевалом Дятлова пропали пять туристов

В Свердловской области пропала группа туристов, в которой было пять человек. Примечательно, что они перестали выходить на связь недалеко от перевала Дятлова – примерно в 70-ти км. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным источника, 26 октября путешественники отправились на сплав. Через четыре дня они должны были оказаться в поселке Вижай для встречи с организатором перевозок. Однако в итоге они там не появились. Тогда начались поисковые операции.

Отметим, что группа состоит из мужчин от 31 года до 35 лет. По заявленному маршруту они должны были сплавляться 50 км от Тахты до Вижая.

На данный момент неизвестно, что именно произошло с туристами. Прорабатываются самые различные версии. Вероятно, они могли столкнуться с трудностями при преодолении отдельных участков реки пешком. Кроме того, не стоит исключать, что они могли просто задержаться из-за похолодания или обмеления.

Поисковые мероприятия продолжаются.

Ранее в Карелии двое туристов из Петербурга насмерть отравились угарным газом.