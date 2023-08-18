Мужчина с раной от топора несколько часов ждал помощи врачей и уполз из больницы

В Воронежской области мужчина с кровавой раной от топора прождал в больнице несколько часов и уполз из больницы. Пациент устал находиться в медучреждении. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на подписчика группы «Подслушано. Россошь» во «ВКонтакте».

По его словам, человек пролежал три часа с открытой раной от топора. Но хирург проходил мимо.

«Не оказал помощь. <...> В итоге человек сам выполз с больницы», — рассказал он и поделился фотографией пациента.

Отмечается, что все произошло еще 10 августа. Журналисты обратились за комментарием в пресс-службу депздрава Воронежской области. Там подтвердили случившееся, а долгое ожидание объяснили тем, что хирург был на операции.

Также появилась информация о том, что пациенту в итоге оказали необходимую помощь. Правда, через несколько часов. Мужчину осмотрел дежурный травматолог, но госпитализация ему не понадобилась.

Ранее мы писали о том, как в Иркутской области пациент тубдиспансера сбежал из больницы, чтобы не остаться без урожая. Местный житель отказывался уезжать на лечение, после того как получил направление в туберкулезный диспансер. Его дело было рассмотрено в суде, и он на год был принудительно помещен в медицинское учреждение для лечения. Но там не остался.