В Ленобласти запертая на балконе женщина угрожала выбросить из окна грудного ребенка

В Ленинградской области женщину с грудным ребенком закрыл на балконе муж. В какой-то момент она стала угрожать супругу, что выбросит малыша вниз. Об этом сообщает 78.ru.

По данным источника, инцидент произошел вечером 8 мая в западном Мурино. Муж запер жену на балконе, где она оказалась не одна, а с младенцем. Женщина была в ярости и угрожала скинуть ребенка.

Прохожие заинтересовались действием и окружили дом. Они смотрели на верхние этажи и махали руками. На место приехали полицейские, которым мужчина открыл дверь. Они составили административный протокол.

«Причины заточения супруги остались неизвестными», – отмечает источник.

Еще один инцидент с ребенком недавно произошел в Ленинградской области, но он закончился трагедией. Мы писали о том, как двухмесячную девочку насмерть придавил во сне пьяный отец. Несчастный случай произошел в поселке Гаврилово. 35-летний житель хотел успокоить двухмесячную дочь и забрал ее из детской кроватки к себе в постель.

Еще один случай недавно произошел в Выборге. Там ребенок выпал из окна и побежал за мамой в магазин. Мать решила отправиться за продуктами и оставила дома своего четырехлетнего сына. Но ребенок не смирился с ситуацией, выпал из окна четвертого этажа и побежал за родительницей следом.