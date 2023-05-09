Не взяла с собой в магазин: ребенок выпал из окна четвертого этажа в Выборге и побежал за мамой

Мать решила отправиться за продуктами и оставила дома своего четырехлетнего сына. Но ребенок не смирился с ситуацией, выпал из окна четвертого этажа и побежал за родительницей следом. Об этом сообщается на сайте 78.ru.

Отмечается, что 34-летняя жительница Выборга оставила ребенка без присмотра. Малыш самостоятельно открыл окно и упал на сырую землю, после чего побежал за матерью.

На данный момент пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего. О каких-либо травмах, полученных малышом, не сообщается.

Ранее мы писали о том, как пьяный отец уснул рядом с двухмесячной дочерью и придавил ее насмерть в Ленобласти. Трагедия произошла в поселке Гаврилово. 35-летний мужчина хотел успокоить свою двухмесячную дочь и забрал ее из детской кроватки к себе в постель. Он положил девочку рядом, при этом отец находился в состоянии алкогольного опьянения.

Также недавно сообщалось о том, как двухлетний ребенок в Подмосковье съел поролоновую губку от обуви и сутки жил с ней. Родственники рассказали, что мальчик в последнее время тянет в рот пластилин, обои, поролон. Ему хочется все вещи попробовать на вкус.