В Ленобласти водитель рейсового автобуса надругался над школьницей

Водитель надругался над школьницей в салоне рейсового автобуса в Ленинградской области. Инцидент произошел в деревне Новолисино.

По данным РЕН ТВ, водитель автобуса на своем месте «совершил развратные действия сексуального характера» в отношении 15-летней школьницы. О случившемся рассказала ее мама.

Правоохранители задержали мужчину и поместили его в следственный изолятор. В отношении него составлен административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Кирове педофил похитил второклассницу и надругался над ней. Мужчина обманом затащил девочку 2014 года рождения в дом, после чего в течение суток удерживал ее там. В отношении ученицы второго класса были совершены насильственные действия сексуального характера.

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