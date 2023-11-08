Обманом затащил в дом: педофил похитил второклассницу и надругался над ней

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера в отношении ученицы второго класса в Кирове. По подозрению в совершении преступления задержан 43-летний житель города, передает РЕН ТВ.

По данным источника, знакомого с ситуацией, днем 6 ноября мужчина обманом затащил девочку 2014 года рождения в дом, после чего в течение суток удерживал ее там. В отношении ученицы второго класса были совершены насильственные действия сексуального характера.

Родители несовершеннолетней бросились на ее поиски. Через некоторое время они обнаружили ребенка в доме у предполагаемого насильника. По подозрению в совершении преступления мужчины задержали. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Задержанный житель Кирова уже привлекался к ответственности за педофилию.

Ранее в Хабаровском крае объявили в розыск мужчину, который подозревается в изнасиловании двух сестер. Педофил надругался над школьницами в заброшенном гараже.