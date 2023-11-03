В Уфе 15-летняя школьница забеременела после изнасилования старшим братом друга

В Уфе 22-летний парень изнасиловал 15-летнюю школьницу, после чего та забеременела. Установлено, что он являлся старшим братом друга девочки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным источника, родившаяся в деревне Архангельского района приезжала в Уфу ради занятий с репетитором по русскому языку. В свободное от учебы время подросток любила играть в компьютерную игру «Майнкрафт», в которой завела знакомство со сверстником. Позже к общению школьников подключился и совершеннолетний брат мальчика.

В один из дней школьница гуляла вместе с 22-летним молодым человеком и зашла к нему домой. Там он надругался над ней. Через несколько недель это вновь повторилось.

Узнавшаяся о случившемся мать парня пыталась уговорить пострадавшую написать расписку, что все было по обоюдному согласию, но она отказалась. Затем ситуация усложнилась еще больше – несовершеннолетняя узнала о беременности.

В итоге девочка обратилась в полицию и рассказала об изнасиловании. Подозреваемого задержали.

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