В Ленобласти трое избили и ограбили спящего в машине 36-летнего египтянина. Об этом сообщает портал Фонтанка.

В ночь на 15 октября 2023 года египтянин выпил, поругался с женой и ушел ночевать в свою машину. По словам мужчины, в два часа ночи неизвестный открыл дверь авто и начал его бить по голове. Вскоре к нему присоединились приятели. Пока два человека избивали египтянина, третий — осматривал машину. В бардачке злоумышленник нашел конверт с деньгами. Забрав 135 тысяч рублей, нападавшие скрылись.

На данный момент полицейские проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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