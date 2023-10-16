В Красноярском крае старший брат избил младшего из-за ревности к родителям

В Красноярском крае 19-летний парень жестоко избил 10-летнего брата. Он сделал это из-за того, что родители стали меньше уделять ему внимания, когда в семье появился второй ребенок. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, пострадавший мальчик рассказал, что давно чувствует ненависть по отношению к себе. Дело в том, что совершеннолетний брат не скрывает, что ревнует родителей. И в какой-то момент он просто не выдержал, дождался, когда мамы с папой не будет дома, и решил всю злость выместить на «виновнике».

После нападения молодого человека ребенка доставили в больницу. Врачи выявили у него множественные травмы: ушиб головного мозга и перелом затылочной кости, тупую травму живота, ушиб мягких тканей поясницы и других частей тела.

Произошедшим в семье заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. На данный момент все материалы были переданы в Следственный комитет.

Ранее в Башкирии школьник выстрелил в голову друга из пистолета отца. Произошло это случайно при подготовке к «тренировке по стрельбе».