«Не проехал то расстояние, за которое заплатил»: водитель автобуса избил пассажира и попал на видео

В Перми водитель автобуса напал на пассажира и избил его. Очевидцы зафиксировали все это на камеру и опубликовали запись в Сети. Об этом сообщает Ura.ru.

Как стало известно источнику, пострадавший пермяк, который хотел куда-то доехать на общественном транспорте, был на самом деле пьян. Он постоянно провоцировал водителя на драку и в итоге все-таки нарвался.

«Начал пререкаться с водителем, говорить: „Я не проехал то расстояние, за которое заплатил“», - рассказал один из свидетелей.

В результате россиянина вытолкали из автобуса, а после нанесли ему несколько ударов. О состоянии пассажира после избиения информации нет. Однако известно, что в полицию он обращаться не стал, так как в пресс-службе УМВД по городу Перми сообщили, что по данному случаю заявлений не поступало.

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