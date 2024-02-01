В Ленобласти трое дачников насмерть отравились газом

В Ленобласти три человека насмерть отравились бытовым газом. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы регионального главка Следственного комитета (СК).

По данным источника, ЧП произошло в двухэтажном частном доме в СНТ «Звонкий ручей». Рядом с трупами мужчин и женщины был найден газовый баллон с открытым краном. По предварительной информации, все трое дачников умерли от отравления бытовым газом.

Уточняется, что тела пролежали в доме примерно неделю. В настоящий момент на месте ЧП работает Следственный комитет.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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