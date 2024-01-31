Мог покончить с собой: в заброшенном здании обнаружили труп 15-летнего школьника

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 15-летнего подростка в Челябинской области. По одной из версий, несовершеннолетний мог покончить с собой, передает Ura.ru.

Труп мальчика обнаружили в ночь на 29 января в селе Варна. Он лежал в заброшенном здании. Что стало причиной смерти девятиклассника, пока не сообщается. Его тело было направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

В настоящий момент обстоятельства смерти подростка устанавливают сотрудники правоохранительных органов. Расследуется уголовное дело по статье о доведении до суицида. Также известно, что девятиклассник состоял на учете в инспекции по делам несовершеннолетних за токсикоманию.

Ранее в Красноярском крае правоохранители задержали маньяка, убившего девочку. Преступление было совершено 17 лет назад.