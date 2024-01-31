Познакомилась в такси со спортсменом: женщину нашли закопанной в снегу после покупки авто

В Новосибирской области нашли тело пропавшей с пятилетней дочерью больше недели назад женщины. Ее обнаружили закопанной в снегу возле леса.

Подробности приводит сайт Kp.ru.

Известно, что погибшая была без верхней одежды, но в штанах. На тело наткнулся мужчина на грейдере – он чистил дорогу. Женщину опознали по татуировке, которая сохранилась на руке.

Отца погибшей вызвали на тест ДНК. Внучку еще не нашли.

В совершении преступления заподозрили спортсмена, 31-летнего бойца ММА, с которым женщина познакомилась в такси. Он помогал подруге с покупкой автомобиля, деньги на который были получены после продажи наследства в Казахстане. Женщина купила машину за несколько дней до пропажи. Спортсмена задержали, когда он был на границе Казахстана и Узбекистана. Он признался в убийстве.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области обнаружили тело связанной девушки рядом с мусорным баком.