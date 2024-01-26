Российские подростки сожгли бабушку коктейлем Молотова

В подмосковном Ступине трое подростков кинули коктейль Молотова в дом, после чего разгорелся пожар, в результате которого погибла 73-летняя пенсионерка. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, ЧП произошло в ночь на 22 января. Пожар вспыхнул в деревянном одноэтажном доме площадью 120 квадратов на улице Щорса. Здание полностью выгорело, также огонь затронул и два соседних дома. Позднее пожарные нашли в доме останки пенсионерки.

Экспертам удалось выяснить, что причиной возгорания стала бутылка с зажигательной смесью, которую забросили в дом, разбив окно. Через несколько дней правоохранители установили, что ее кинули трое жителей Коломны - 16-летняя девушка и двое парней 17 и 18 лет. Они получили заказ на поджог дома пожилой женщины через мессенджер, однако самого заказчика якобы не знают. В отношении них возбудили уголовное дело по двум статьям.

Ряд украинских пабликов связывает поджог с блогером Анатолием Шарием, который свою причастность отрицает.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области грузовой поезд насмерть сбил женщину из-за натянутого капюшона.