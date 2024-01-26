Российский стоматолог-самоучка удалил пациенту здоровый зуб

Нелегальный дантист из Ингушетии удалил пациенту здоровый зуб. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным источника, россиянин пытался отучиться на стоматолога, но диплом специалиста ему так и не удалось получить. В разное время мужчина работал строителем, охранником и таксистом. Несколько лет назад он все же прошел курсы повышения квалификации и открыл собственный стоматологический кабинет в своем доме.

В один из дней на прием к дантисту-самоучке пришел местный житель, который попросил удалить больной зуб и установить коронку. Медик все перепутал и лишил пациента здорового зуба.

После ЧП пострадавший написал на стоматолога заявление в полицию. Суд дал мужчине два года условно.

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