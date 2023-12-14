В Ленобласти телевизор убил двухлетнего ребенка, врачи ничего не успели сделать

В Ленобласти двухлетняя девочка скончалась после того, как на нее рухнула тумба с телевизором. Врачи уже не смогли спасти ей жизнь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным источника, ребенок играл в квартире на улице Калинина вместе с трехлетним братом. Развлекаясь, они нечаянно задели тумбу, на которой стоял экран, и она упала, придавив малышку. После случившегося сразу же была вызвана бригада скорой помощи, но прибывшие на место врачи реанимировать пациентку не смогли. На тот момент она уже была мертва.

Отмечается, что семья, в которой росла девочка, считается благополучной. Обоих маленьких детей воспитывала 23-летняя мать.

Ранее в Новой Москве мужчину насмерть придавило деревом. Произошло это в СНТ «Ярцево», когда в лесу работала бригада. Известно, что россиянина пытались реанимировать, но ничего не вышло.

Также недавно в Ленобласти многодетная мать насмерть задавила новорожденного ребенка во сне.