В Ленобласти рецидивист надругался над шестилетней дочерью. Об этом сообщает портал 78.ru.

По информации источника, 1 октября 2023 года местная жительница привела в больницу шестилетнюю дочь. Врачи диагностировали у ребенка травму половых органов в результате насильственных действий сексуального характера. Женщина заявила, что 29 сентября 2023 года ее супруг изнасиловал дочь. В это время родительница находилась на работе в магазине.

Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно отреагировали и задержали 47-летнего мужчину. Известно, что он был уже судим за убийство, кражу и подделку документов. Также местный житель состоит на учете из-за неисполнения должным образом родительских обязанностей. На данный момент возбуждено уголовное дело.

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