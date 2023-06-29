В Ленобласти пожилой мужчина надругался над внучкой. Об этом сообщает портал «78.ru».

По данным источника, в полицию обратился папа девочки. По словам мужчины, его пожилой отец надругался над собственной внучкой. Правоохранительные органы, прибывшие на место жительства пенсионера, задержали его по «горячим следам».

По информации СМИ, мужчина был дважды осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

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