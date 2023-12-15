В Ленобласти пятиклассница не захотела посещать уроки и попала в реанимацию

В Ленинградской области ученица пятого класса отказалась идти на занятия в школу и оказалась в реанимации. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным источника, ЧП произошло в Кудрово Всеволожского района региона. Школьницу обнаружили под окнами 16-этажного дома, после чего бригада скорой помощи доставила ее в реанимационное отделение.

Позднее сотрудникам полиции удалось выяснить, что девочка живает с матерью. До инцидента несовершеннолетняя не желала посещать уроки в школе, а особенно физкультуру.

В настоящий момент следователи устанавливают другие детали и обстоятельства случившегося.

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