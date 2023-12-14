На Кубани кондуктор выгнала беременную девушку из трамвая

В Краснодаре сотрудники полиции ищут кондуктора, которая выгнала беременную девушку из трамвая. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края.

В настоящий момент прокуратура организовала проверку информации, появившейся в местных СМИ. Уточняется, что беременная девушка почувствовала недомогание во время поездки на трамвае, поэтому присела на место кондуктора. Заметив это, работница подошла к россиянке и начала в агрессивной форме требовать, чтобы она встала.

Беременная попросила посидеть минуту, но получила жесткий отказ. Никто из пассажиров не изъявил желания уступить свое место жительнице Краснодара, поэтому она была вынуждена выйти из салона.

Сейчас следователи устанавливают личности водителя и кондуктора. По итогам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования.

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