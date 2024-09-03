В Ленобласти пропавшую после прогулки с собакой девочку нашли живой

В Ленинградской области найдена 12-летняя школьница с собакой, пропавшая два дня назад. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на источник.

Девочка оказалась 55 километрах от дома в Буграх. Уточняется, что подросток сбежала из дома и вместе с питомцем, которого выгуливала, отправилась к подруге в деревню Орехово.

«Со школьницей и ее четвероногим другом все хорошо», – сказано в публикации.

По данным полиции, школьница отправилась выгуливать своего шпица в поселке Бугры. После этого домой она не вернулась. Известно, что подросток в тот день взяла с собой телефон-раскладушку и розовый рюкзак с радугой.

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