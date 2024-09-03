В Нижнем Тагиле при странных обстоятельствах пропала 12-летняя школьница. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

31 августа 12-летняя Настя Якина отпросилась у отца погулять и не вернулась домой. Девочка живет с папой, ее мать скончалась месяц назад от рака. Когда отец вернулся домой с работы, то ребенка в квартире не было. Попытки дозвониться до Насти тоже не увенчались успехом.

В тот же день отец ребенка подал заявление о пропаже в полицию. Сейчас поисками девочки занимаются сотни волонтеров и полицейских. Ее не удалось отследить по камерам, а свидетели видели ее последний раз вечером в день исчезновения — она действительно гуляла с подругами.

Сообщается, что Настя была одета в розовую куртку, темно-синие штаны и черные кроссовки.

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