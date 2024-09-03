В Казани неизвестные похитили 20-летнюю девушку из квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал «Вечерняя Казань».

Накануне вечером группа неизвестных мужчин вместе с женщиной ворвались в квартиру в Казани на улице Габишева. Они силой вывели из жилья 20-летнюю девушку, даже не дав ей обуться. Похитители посадили жертву в машину и скрылись в неизвестном направлении. Их пытались догнать друзья девушки, однако они не успели.

На кадрах, размещенных в Сети с наружных камер наблюдения, слышно, как девушка просит молодого человека отпустить ее, потому что ей больно.

В итоге приятели девушки подали заявление в полицию. Поисками автомобиля, на котором скрылись злоумышленники, занимаются правоохранительные органы.

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