В Ленобласти мужчина в воспитательных целях прижег руку 7-летнему ребенку зажигалкой. Об этом сообщает портал «78.ru».

По данным источника, на днях в полицию обратилась директор школы и заявила об ожогах на руке ученика. После оказания медицинской помощи мальчик признался, что получил увечья дома.

По словам ребенка, пока его мать и трое мужчин выпивали, он ради забавы поджег матрас. Узнав об этом, сожитель матери прижег ему руку зажигалкой в воспитательных целях. Также в разговоре с сотрудниками школы мальчик заявил, что не спал всю ночь из-за страха и голода. О произошедшем директор образовательного учреждения доложила сотрудникам правоохранительных органов.

Приехав на место проживания потерпевшего, инспектор по делам несовершеннолетних обнаружила мать и ее друзей в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент ребенка изъяли из семьи. По информации СМИ, подобный случай не является первым: мальчику уже неоднократно оказывали медицинскую помощь из-за издевательского поведения взрослых.

Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.

Ранее мы писали о том, что в Красноярском крае четверо детей приняли ядовитое растение за бамбук и попали в больницу. Подробности смотрите в этой статье.