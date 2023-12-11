В Ленобласти пенсионерка зарезала любовника на даче

В Ленинградской области местная жительница зарезала любовника на даче. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, ЧП произошло в СНТ «Солнечное». 55-летняя россиянка и ее 50-летний любовник распивали алкоголь, однако вскоре между ними возникла ссора. В результате пенсионерка схватила нож и пырнула сожителя, который умер на месте.

Известно, что нападавшая нанесла удар в грудь и повредила мужчине легкое.

В настоящий момент пенсионерку задержали правоохранители, в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге заключенный насмерть забил палкой сокамерника. Уточняется, что погибший отбывал наказание за расправу, а нападавший оказался в тюрьме за нанесение тяжких телесных повреждений.

Также мы писали, что в подмосковном Красногорске местная жительница под воздействием наркотических веществ подожгла собственный дом, в котором находилась вместе с матерью.