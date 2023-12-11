Жительница Красногорска под наркотиками подожгла дом и погибла вместе с матерью

В подмосковном Красногорске женщина под воздействием наркотических веществ подожгла собственный дом, в котором находилась вместе с матерью. Обе россиянки погибли. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, пожар произошел в поселке таунхаусов «Рижский квартал». 57-летний мужчина и его 51-летняя жена легли спать, когда вдруг услышали крики. Оказалось, что шумела их 29-летняя дочь. Держа в руках кухонные ножи, она требовала «раскрыть ей всю правду», а если родители промолчат, то она обещала сжечь их.

Супругам удалось, как они считали, успокоить девушку и отобрать у нее острые предметы. Однако после этого в доме погас свет и повалил дым. Мужчина пытался найти выход из горящего помещения, но все проходы были перекрыты огнем. Тогда он пробрался на балкон и выпрыгнул со второго этажа. Его жена и дочь остались внутри и выбраться не смогли.

От пожара пострадало также еще три соседних дома. Всего эвакуировали 15 человек. После случившегося выжившего россиянина доставили в больницу. У него диагностированы резаные раны на теле и руках. Он сообщил, что пожар устроила его дочь, которая была под действием наркотиков. Все обстоятельства все еще выясняются. Проводится проверка.

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