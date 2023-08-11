В Ленобласти пенсионер во время ссоры с женой разбил ей голову поленом и кочергой. Об этом сообщает портал РЕН ТВ.

По информации источника, на фоне бытовой ссоры местный житель сперва пытался задушить супругу, но затем схватил полено и кочергу и начал бить ее по голове. Потерпевшую отправили в больницу, в которой ей диагностировали многочисленные травмы. На данный момент женщина находится дома.

Как сообщает РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении пенсионера, напавшего на жену. Отмечается, что сейчас мужчина проходит лечение.

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