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12:47, 11 августа 2023
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В Ленобласти пенсионер во время ссоры с женой разбил ей голову поленом и кочергой

В Ленобласти пенсионер во время ссоры с женой разбил ей голову поленом и кочергой

© freepik

В Ленобласти пенсионер во время ссоры с женой разбил ей голову поленом и кочергой. Об этом сообщает портал РЕН ТВ.

По информации источника, на фоне бытовой ссоры местный житель сперва пытался задушить супругу, но затем схватил полено и кочергу и начал бить ее по голове. Потерпевшую отправили в больницу, в которой ей диагностировали многочисленные травмы. На данный момент женщина находится дома.

Как сообщает РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении пенсионера, напавшего на жену. Отмечается, что сейчас мужчина проходит лечение.

Ранее мы писали о том, что в Москве девушка обвинила мужчину в избиении на яхте из-за двери туалета. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что в Тверской области арестовали рецидивиста, до смерти избившего 86-летнюю женщину.

Источник фото:freepik
Источник:РЕН ТВ
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