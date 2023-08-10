Причиной стал туалет: девушку избили во время ВИП-вечеринки на яхте

В Москве девушка обвинила мужчину в избиении на ВИП-вечеринке на яхте из-за сломанной двери в туалете. Об этом сообщается на сайте РЕН ТВ.

Источник утверждает, что двое мужчин пригласили на ВИП-вечеринку на яхте десять девушек. Судно отплыло от пляжа «Сохо Кантри Клаб». Пострадавшая заявляет, что во время речной прогулки она застряла в туалете. Там на нее напала паника, девушка начала кричать и громко стучать в дверь туалета.

«Когда открыли дверь, на меня с кулаками налетел мужчина», – подчеркивает она.

Мужчина, который напал на девушку, обвинил ее в том, что она сломала туалетную дверь. Пострадавшая отделалась царапинами на руках и разбитой губой.

Девушка не знает, кто ее обидчик. Раньше она его не видела. После окончания поездки жертва обратилась за помощью к сотрудникам правоохранительных органов.

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