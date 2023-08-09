В Тверской области арестовали рецидивиста, до смерти избившего 86-летнюю женщину

Суд в Тверской области заключил под стражу рецидивиста, до смерти избившего 86-летнюю пенсионерку на остановке общественного транспорта. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Преступление было совершено в городе Калязин 5 августа. Мужчина напал на пожилую женщину, доживавшуюся автобус. Он нанес по старушке несколько ударов руками и ногами, после чего повалил ее на асфальт и сбежал.

Пенсионерка получила в результате избиения тяжелые травмы. Очевидцы вызвали на место бригаду скорой помощи, но спасти местную жительницу уже не удалось. Она скончалась в тот же день в больнице.

По факту случившегося началось расследование. Мужчину, подозреваемого в убийстве, задержали. Выяснилось, что у него уже ранее были судимости. На данный момент он был заключен под стражу по решению суда.

Сотрудники правоохранительных органов подозревают, что россиянин мог напасть на пенсионерку из-за внезапно выявленных личных неприязненных отношений. Выяснение всех обстоятельств продолжается.

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