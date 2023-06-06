В Ленобласти отец-пенсионер на протяжении года насиловал маленькую дочь

В Ленинградской области отец с января 2019 по февраль 2020 года насиловал маленькую дочь. На тот момент девочке было 13-14 лет. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как стало известно источнику издания, подозреваемого в педофилии удалось задержать только 5 июня. Сотрудники правоохранительных органов узнали, что 62-летний житель города Луга растлевал ребенка и все это время оставался безнаказанным.

На данный момент все обстоятельства произошедшего все еще неясны. Расследование продолжается, но уже возбуждено уголовное дело по факту насилия над несовершеннолетней.

Ранее в Новой Москве жена узнала, что ее муж является педофилом. Когда мужчина стал приставать к своей 10-летней жертве, женщина влепила ему пощечину и сдала родителям девочки, а те отправились в полицию. К слову, супруги прожили вместе 10 лет, и россиянка даже не подозревала о наклонностях своего партнера.

Также недавно изнасилование ребенка произошло в Санкт-Петербурге. Преступник надругался над 14-летней девочкой в лесу, а после этого украл у нее телефон и сбежал. Подросток случившееся не стала скрывать от взрослых и рассказала обо всем в полиции.