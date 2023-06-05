Влепила пощечину: жена разоблачила мужа-педофила, который приставал к 10-летней девочке

Житель Новой Москвы пытался совратить 10-летнюю девочку и был пойман женой. Все произошло, когда супруги приехали в гости к своим друзьям. Об этом сообщается на сайте mk.ru.

По данным источника, 47-летний житель вместе со своей избранницей-домохозяйкой и дочерью приехали в гости к друзьям. Мужчина является инженером по профессии и никогда не вызывал подозрений у любимой. В тот роковой вечер компания после застолья отправилась по комнатам.

В пять утра женщина проснулась и стала искать своего мужа, которого рядом не оказалось. Она услышала его голос из соседней спальни, а когда зашла, то была в ужасе. Ее супруг совращал 10-летнюю девочку, которая лежала на кровати. Отмечается, что это была дочь хозяев дома.

Женщина не сдержала эмоций и влепила супругу пощечину. Она выгнала его из дома, и сама рассказала обо всем друзьям. Родители ребенка обратились к полицейским. Его задержали через несколько часов в квартире. Мужчина не признал свою вину, но в его телефоне нашли любопытные видео. Оказалось, что он снимал свои действия на камеру.

Женщина прожила с мужчиной 10 лет в браке, но даже не подозревала о его «пристрастиях». По ее словам, из-за ее болезни у них с избранником отсутствовала интимная жизнь. Она не исключает, что именно после этого его стали интересовать школьницы.

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