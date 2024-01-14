В Ленобласти отчим изнасиловал свою 10-летнюю падчерицу

Отчим изнасиловал свою 10-летнюю падчерицу в Ленинградской области. Об этом сообщают источники РЕН ТВ.

О случившемся полиции рассказала мать девочки. Она написала заявление на своего сожителя.

52-летнего мужчину задержали 13 января в деревне Верхние Рудицы. У него уже ранее были проблемы с законом, в 2017 году он вышел из мест лишения свободы. На данный момент он не работает.

Рецидивиста задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Ранее в Ставропольском крае отец изнасиловал в ванной четырехлетнюю дочь. Малолетняя не могла защитить себя, только кричала.

Также мы писали, что попутчик изнасиловал жительницу Краснодара в купе поезда. Это произошло на глазах малолетней дочери россиянки.