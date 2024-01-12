В Ставропольском крае отец изнасиловал в ванной маленькую дочь

В Ставрополе мать заявила в полицию об изнасиловании четырехлетней дочери. По ее словам, отец надругался над девочкой в ванной.

Подробности приводит сайт Kp.ru.

28 декабря мать обратилась к правоохранителям, когда заметила неладное. 24-летняя женщина обвинила 25-летнего отца в растлении маленькой дочери. Малолетняя не могла защитить себя, только кричала.

Мужчина задержан и находится в СИЗО, суд принял решение заключить его под стражу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что попутчик изнасиловал жительницу Краснодара в купе поезда. Это произошло на глазах малолетней дочери россиянки. По словам потерпевшей, злоумышленник также домогался и ребенка. Несовершеннолетняя пережила сильный стресс, начались проблемы со здоровьем. Женщина написала заявление в полицию.