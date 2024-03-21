В Ленобласти обнаружили труп пропавшей неделю назад девушки

В Ленинградской области обнаружили мертвой девушку, поиски которой продолжались с 14 марта. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Тело пропавшей девушки было обнаружено 20 марта, на нем отсутствовала обувь», - заявил источник телеканала.

Отмечается, что 22-летняя жительница Отрадного Кировского района Ленинградской области перестала выходить на связь 14 марта. С того момента какая-либо информация о ее местонахождении отсутствовала. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщал приметы пропавшей. Девушка была одета в черную куртку, серый спортивный костюм и белые кеды.

В СУ СК РФ по Ленобласти выяснили, что россиянка была наркозависимая, состояла на учете у врача-нарколога. Смерть наступила от передозировки запрещенными веществами.

Ранее мы писали, что жительница Салавата умерла в Египте после лечения в клинике при отеле.

Также сообщалось, что в Санкт-Петербурге обнаружили мертвой восьмиклассницу, которая пропала еще два дня назад.