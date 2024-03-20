Пропавшая два дня назад школьница из Петербурга найдена мертвой в чужой квартире

В Санкт-Петербурге найдена мертвой восьмиклассница, которая пропала еще два дня назад. Ее нашли в чужой квартире. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, в полицию обратился мужчина. Он рассказал, что познакомился с двумя 18-летними девушками, не зная о том, что как минимум одна из них была несовершеннолетняя. Они договорились о встрече в его квартире. Утром 19 марта гостьи приехали к нему домой. При этом, по словам хозяина жилплощади, одна из них странно шаталась и невнятно разговаривала.

Во время посиделок у мужчины появилась симпатия к одной из девушек, и он стал ей оказывать знаки внимания. Пара уединилась, но в какой-то момент петербуржец заметил, что другой гостье стало плохо. Ее начало тошнить и, чтобы она не захлебнулась рвотными массами, ее перевернули на бок. Это не сильно помогло, и уже вскоре после этого она скончалась.

Подруга умершей школьницы сбежала, а мужчина вызвал скорую помощь. Как стало известно позже, девочку искали уже на протяжении двух дней.

Подробности смерти восьмиклассницы выясняются.

Ранее в Курганской области школьница пропала после общения с 22-летним молодым человеком.