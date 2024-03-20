Температура упала до 33: россиянка умерла в Египте после лечения в клинике при отеле

36-летняя жительница Салавата умерла на отдыхе в египетском Шарм-эш-Шэйхе. Накануне вылета в Россию у нее подскочила температура. На следующий день после обращения в клинику на территории отеля россиянка скончалась.

Подробности приводит Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Женщина с матерью и шестилетней дочерью прилетела в Египет в начале марта. Они проживали в пятизвездочном отеле 9 дней. В последний день отдыха семья искупалась в море и пообедала, а после этого температура у туристки поднялась до 40 градусов.

Мать обратилась к сотрудникам отеля, но те отказались вызывать скорую, чтобы отвезти в государственную больницу. Они посоветовали приотельную клинику. Там девушке сделали укол неизвестным препаратом и дали жаропонижающую таблетку.

По возвращении в отель температура у туристки опустилась до 33 градусов, ноги отказали, а тело покрылось темными пятнами. Даже после этого скорую ей снова не вызвали, а пригласили того же врача.

Только к ночи у матери получилось добиться госпитализации. Россиянку отвезли в реанимацию, но наутро она скончалась от остановки сердца.

В России будут выяснять точную причину смерти. Тело девушки везут в Салават через Москву и Уфу.

Известно, что погибшая работала мастером по маникюру. У нее остались дочь и муж.

Летом прошлого года сообщалось, что в турецком Сивасе два человека умерли от укусов клещей.