В Ленобласти нашли мумии мужчины и женщины после прорыва трубы в квартире

В Ленинградской области в одной из квартир жилого дома были обнаружены две мумии. Их нашли благодаря тому, что прорвало трубу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Источник выяснил, что мертвых мужчину и женщину обнаружили в городе Всеволожск. Экстренные службы прибыли в многоквартирный дом из-за аварии. Прорыв трубы послужил поводом для вскрытия жилого помещения, внутри которого и находились мумифицированные трупы. Отмечается, что о смерти хозяев квартиры не было известно, поэтому замок взломали не сразу. Сначала в дверь стучали, но никто не открывал.

Личности погибших не уточняются. Сообщается лишь то, что мужчине было 54 года, а женщине — 72 года. Их тела были направлены в морг. Предстоит судмедэкспертиза, чтобы установить точную причину их смерти.

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