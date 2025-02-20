Россиянка погибла на Шри-Ланке при попытке сделать фото во время движения поезда

Российская туристка погибла на Шри-Ланке. Девушка пыталась сделать селфи на известном поезде, который проходит по живописным маршрутам. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, на курорт 53-летняя гражданка России прилетела, чтобы сделать кадры на красивой железной дороге. Она доехала до станции Бадулла и села в поезд до Коломбо Форт. Примерно на подъезде к городу Элла туристка высунулась из вагона ради эффектных снимков, но вовремя не заметила камень, о который ударилась на полной скорости.

Отмечается, что удар был такой сильный, что женщина сорвалась с поезда. После случившегося ее госпитализировали с травмами головы. Однако спасти ее жизнь уже не удалось. Женщина скончалась в больнице.

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