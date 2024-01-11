В Ленобласти на голову новорожденной девочки рухнула глыба льда

В Ленинградской области глыба льда рухнула на голову новорожденной девочки. Инцидент произошел 10 января на Петровском бульваре в Мурино.

В результате случившегося малышка получила ушиб мягких тканей головы. Девочку доставили в больницу, где ей оказали необходимую помощь. В удовлетворительном состоянии ребенка отпустили домой, пишет РЕН ТВ.

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