«Он проломил ей череп»: стали известны новые подробности убийства годовалой девочки отцом

Стали известны новые подробности убийства годовалой девочки отцом в Екатеринбурге. Мужчина выбросил дочь с балкона в сугроб. А перед этим, как оказалось, он проломил ей череп, передает Kp.ru.

Журналисты выяснили, что житель Екатеринбурга расправился с ребенком еще в квартире — до того, как он упал с высоты. Мужчина выкинул тело малышки с балкона, чтобы замести следы преступления. При этом в его семье уже погиб ребенок. У пары умер маленький мальчик в 2022 году. Причиной его смерти стал отек головного мозга. А девочке, как считают родственники, екатеринбуржец проломил череп.

«Он конченый наркоман. Разве мог нормальный человек такое совершить? Он проломил ей череп», — рассказали родные.

Ранее сообщалось, что на Урале женщина закопала ребенка в снегу практически сразу после родов. Но в итоге младенца удалось спасти.