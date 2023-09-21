В Ленобласти мужчина зарезал приятеля и отнес завернутое тело в ковер на свалку

В Ленобласти мужчина зарезал приятеля и отнес его завернутое тело в ковер на свалку. Об этом сообщает портал 78.ru.

В Гатчинском районе было найдено тело мужчины рядом с комбикормовым заводом. Полицейским удалось установить личность погибшего. Им оказался 50-летний местный житель. Выяснилось, что весной 2023 года между умершим и его приятелем произошел конфликт. В результате словесной перепалки он получил не менее пяти ножевых ранений. После этого нападавший завернул тело в ковер и вынес его на свалку.

Полицейские задержали 51-летнего мужчину и поместили в изолятор. Задержанный был неоднократно судим. На данный момент возбуждено уголовное дело и выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали о том, что в Гатчине мать зарезала мужа и напала на сына на глазах у 7-летнего ребенка. Подробности смотрите в этой статье.

Похожая ситуация произошла в Подмосковье. 44-летний мужчина нанес два ножевых ранения супруге.