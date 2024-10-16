В Ленобласти мужчина случайно свернул шею приятелю, пытаясь его спасти

Тело мужчины обнаружили со свернутой шеей на общем балконе одного из домов в Мурино. Об этом сообщает 78.ru.

Предполагается, что компания друзей проводила время, употребляя психотропные препараты, в квартире одного из фигурантов дела. Когда одному из товарищей стало плохо, его 28-летний друг не оставил его в беде и решил спасти ему жизнь, вытащив мужчину на балкон. Однако россиянин переусердствовал и случайно сломал ему шею.

Прибывшие сотрудники полиции зафиксировали травмы погибшего и доставили оставшихся мужчин в отдел. В настоящий момент возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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