Две девочки записали видео с танцами на кладбище и попали в спеццентр на 15 суток

В Калужской области задержали двух девочек и поместили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей на 15 суток. Причиной послужили их танцы на кладбище. Отмечается, что они надругались над местом захоронения участника СВО. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

По данным источника, 4 сентября девочки пришли на городское кладбище и стали снимать тиктоки. Отмечается, что они танцевали и тем самым не соблюдали «правила этики и уважения к памяти усопших». После несовершеннолетние смонтировали ролик и опубликовали в Сети.

В видео, которое распространилось в Интернете, школьницы танцевали с флагом России, ложились на могильные плиты.

После случившегося девочек поставили на учет в подразделение по делам несовершеннолетних МО МВД «Сухиничский». Их родители были привлечены к ответственности за ненадлежащее осуществление родительских обязанностей.

Ранее в Иркутской области студенты колледжа нарисовали свастику возле воинского мемориала.