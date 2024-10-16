Две девочки записали видео с танцами на кладбище и попали в спеццентр на 15 суток
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В Калужской области задержали двух девочек и поместили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей на 15 суток. Причиной послужили их танцы на кладбище. Отмечается, что они надругались над местом захоронения участника СВО. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
По данным источника, 4 сентября девочки пришли на городское кладбище и стали снимать тиктоки. Отмечается, что они танцевали и тем самым не соблюдали «правила этики и уважения к памяти усопших». После несовершеннолетние смонтировали ролик и опубликовали в Сети.
В видео, которое распространилось в Интернете, школьницы танцевали с флагом России, ложились на могильные плиты.
После случившегося девочек поставили на учет в подразделение по делам несовершеннолетних МО МВД «Сухиничский». Их родители были привлечены к ответственности за ненадлежащее осуществление родительских обязанностей.
Ранее в Иркутской области студенты колледжа нарисовали свастику возле воинского мемориала.