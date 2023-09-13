В Ленобласти мужчина случайно сел на ножку стула и умер в реанимации

В Ленинградской области мужчина упал на ножку стула и умер. Пострадавший скончался в больнице. Жена говорит, что произошел несчастный случай. Об этом сообщает Фонтанка.

По данным источника, 37-летний житель Выборгского района неудачно упал на перевернутый стул. Ему понадобилась медицинская помощь. Пациента доставили в приемный покой межрайонной больницы вечером 10 сентября. Врачи осмотрели его и поставили диагноз: ушиб перианальной области.

По информации источника, скорее всего, после этого мужчину отпустили домой. Но 12 сентября ему стало плохо, на вызов прибыла скорая помощь, которая доставила его в больницу. Мужчина оказался в реанимации, а через полдня умер.

Отмечается, что тело покойного направили в морг для установления точной причины смерти.

Похожая ситуация произошла в Ленобласти с 7-летним ребенком. Мальчик упал с велосипеда на металлический штырь и умер.

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