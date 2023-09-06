Посетитель бара получил удар в челюсть от охранника и умер

В Казани мужчина пришел в бар, поссорился с охранником и умер. Смерть наступила после того, как сотрудник заведения ударил посетителя кулаком в челюсть. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Следственное управление СК РФ по Татарстану.

По данным ведомства, все случилось ночью 3 сентября. 45-летний мужчина веселился в баре, но в какой-то момент у него начался конфликт с 24-летним охранником. Тот ударил посетителя кулаком в лицо, после чего оппонент упал.

Мужчину доставили в больницу, но на следующий день он умер. Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Охранник может сесть в тюрьму на 15 лет.

Еще одна похожая ситуация произошла в Екатеринбурге. Там 41-летний покупатель попытался украсть бутылку водки из магазина на улице Грибоедова, кражу пресек 21-летний охранник, он ударил мужчину кулаком в голову. От удара тот упал на пол, а через некоторое время умер.

Ранее мы писали о том, как в Новой Москве пенсионер с косой напал на мужчину, который сделал замечание по поводу его собак. Пострадавший вышел погулять с ребенком, а оказался в реанимации.