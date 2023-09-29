В Ленобласти мужчина решил «заминировать» порт из-за нежелания идти на работу. Об этом сообщает портал 78.ru.

По информации источника, после смены местный житель и его приятель употребили алкогольные напитки. На следующий день один из них решил отдохнуть и «заминировать» рабочее место. Для этого он набрал специальный номер и сообщил об опасности в порту.

Сотрудники полиции быстро вычислили злоумышленника. Его вместе с товарищем задержали на территории строительного городка.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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