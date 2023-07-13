112: в Екатеринбурге мужчина разыграл экс-супругу, сообщив о ее заминированном авто

В Екатеринбурге мужчина разыграл экс-супругу, сообщив о ее заминированном авто. Об этом информирует Telegram-канал 112.

По данным СМИ, местная жительница получила сообщение от бывшего мужа о том, что ее машина скоро взорвется из-за расположенной под днищем мины. Напуганная женщина восприняла слова мужчины всерьез.

Спустя некоторое время на парковку прибыли силовики и занялись эвакуацией людей. Как оказалось, к авто был прикреплен всего лишь телефон, обмотанный изолентой. После этого жителя Екатеринбурга, решившего пошутить над экс-супругой, задержали.

На данный момент проводится проверка.

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