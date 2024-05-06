Опубликовано 06 мая 2024, 10:40
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Под Новосибирском подросток надругался над восьмилетней девочкой
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15-летний подросток надругался над восьмилетней девочкой в Новосибирской области. Происшествие случилось в одном из сел Ордынского района.
По данным источника НГС, парень заманил девочку в переулок и схватил. После этого местные жители поймали подростка и избили.
Как сообщает mk.ru, ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили факт развратных действий в отношении девочки. Подозреваемый задержан. Подростка доставили в МО МВД России «Ордынский».
До этого в Санкт-Петербурге уроженец Узбекистана развратил девочек в возрасте 12 и 13 лет. Все произошло в Невском районе города.
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