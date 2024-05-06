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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 06 мая 2024, 10:40
1 мин.

Под Новосибирском подросток надругался над восьмилетней девочкой

Под Новосибирском подросток надругался над восьмилетней девочкой

© Freepik

15-летний подросток надругался над восьмилетней девочкой в Новосибирской области. Происшествие случилось в одном из сел Ордынского района.

По данным источника НГС, парень заманил девочку в переулок и схватил. После этого местные жители поймали подростка и избили.

Как сообщает mk.ru, ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили факт развратных действий в отношении девочки. Подозреваемый задержан. Подростка доставили в МО МВД России «Ордынский».

До этого в Санкт-Петербурге уроженец Узбекистана развратил девочек в возрасте 12 и 13 лет. Все произошло в Невском районе города.

Также мы писали, что россиянин годами насиловал малолетнюю племянницу. Подробнее читайте здесь.

Источник:НГС
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
ребенок
происшествие