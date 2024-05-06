Под Новосибирском подросток надругался над восьмилетней девочкой

15-летний подросток надругался над восьмилетней девочкой в Новосибирской области. Происшествие случилось в одном из сел Ордынского района.

По данным источника НГС, парень заманил девочку в переулок и схватил. После этого местные жители поймали подростка и избили.

Как сообщает mk.ru, ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили факт развратных действий в отношении девочки. Подозреваемый задержан. Подростка доставили в МО МВД России «Ордынский».

До этого в Санкт-Петербурге уроженец Узбекистана развратил девочек в возрасте 12 и 13 лет. Все произошло в Невском районе города.

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