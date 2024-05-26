В Ленобласти мать переехала четырехлетнюю дочь во время парковки на даче

В Ленинградской области мать сбила четырехлетнюю дочь во время парковки на даче. Девочка получила множественные переломы.

Инцидент произошел 24 мая. 38-летняя женщина, паркуясь, совершила наезд на свою четырехлетнюю дочь, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Пострадавшую девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. У ребенка диагностированы множественные переломы и раны.

До этого электросамокат сбил 88-летнюю блокадницу в Санкт-Петербурге. Из-за удара пожилая петербурженка не смогла устоять и упала на асфальт.

Также мы писали, что в Амурской области мусоровоз насмерть сбил 9-летнего мальчика на велосипеде. По версии правоохранителей, автомобиль двигался задним ходом по прилегающей к жилым домам территории. В этот момент там находился ребенок, который ехал на велосипеде.